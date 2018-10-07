Aslı Enver'e Hande piyangosu!

dönemde reklamların aranan yüzlerinden olan'marka yüzü' olarak cebini doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılreklamlarında oynayan Enver'in başarısı ajansların da dikkatini çekti. Yer aldığı reklam kampanyasıyla olumlu geri dönüşler elde edenoyuncu, önceki gün de yeni bir anlaşmaya imza attı. Geçtiğimiz sezonanlaşması yapan Defacto,yeni oyuncu arayışına girdi.Bu durum da Enver'in işine yaradı. Güzel oyuncu, kendisi hakkında piyasa araştırması yapan Defacto yetkilileriyle olumlu geçen görüşmeler sonucundaimzaladı. Firmaya bir yıl boyunca reklam yüzü olmak için yaklaşıkkonuşulan Aslı Enver, geçtiğimiz gün degeçti. İkilinin reklam filmindeki uyumlu enerjisinden firma yetkilileri memnun kaldı.İynemli ile oynadığı reklam filminden geçer not alamayan Erçel, oyunculuk performansı ile sürekli eleştiriliyor.