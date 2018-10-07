Aslı Enver'e Hande piyangosu!

Son dönemde reklamların aranan yüzlerinden olan Aslı Enver, 'marka yüzü' olarak cebini doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Penti'nin reklamlarında oynayan Enver'in başarısı ajansların da dikkatini çekti. Yer aldığı reklam kampanyasıyla olumlu geri dönüşler elde eden 34 yaşındaki oyuncu, önceki gün de yeni bir anlaşmaya imza attı. Geçtiğimiz sezon Hande Erçel ile 800 bin liralık reklam anlaşması yapan Defacto, geri dönüşlerden memnun kalmayınca yeni oyuncu arayışına girdi.
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Bu durum da Enver'in işine yaradı. Güzel oyuncu, kendisi hakkında piyasa araştırması yapan Defacto yetkilileriyle olumlu geçen görüşmeler sonucunda markayla bir yıllık anlaşma imzaladı. Firmaya bir yıl boyunca reklam yüzü olmak için yaklaşık 1 milyon liraya 'tamam' dediği konuşulan Aslı Enver, geçtiğimiz gün de Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçti. İkilinin reklam filmindeki uyumlu enerjisinden firma yetkilileri memnun kaldı.
İynemli ile oynadığı reklam filminden geçer not alamayan Erçel, oyunculuk performansı ile sürekli eleştiriliyor.
SOSYAL MEDYADA TAM NOT
Bu durum da Enver'in işine yaradı. Güzel oyuncu, kendisi hakkında piyasa araştırması yapan Defacto yetkilileriyle olumlu geçen görüşmeler sonucunda markayla bir yıllık anlaşma imzaladı. Firmaya bir yıl boyunca reklam yüzü olmak için yaklaşık 1 milyon liraya 'tamam' dediği konuşulan Aslı Enver, geçtiğimiz gün de Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçti. İkilinin reklam filmindeki uyumlu enerjisinden firma yetkilileri memnun kaldı.
İynemli ile oynadığı reklam filminden geçer not alamayan Erçel, oyunculuk performansı ile sürekli eleştiriliyor.
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