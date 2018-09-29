Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, zirveye demir attı. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan dizi, en çok izlenen yapım oldu.

Dizi, Tüm Kişilerde %10,21 izlenme oranı ve %26,94 izlenme payı, AB'de %9,15 izlenme oranı ve %24,17 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,71 izlenme oranı ve %25,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.