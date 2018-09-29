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  • Saklambaç
  • 29.09.2018 -
  • Son Güncelleme: 28.09.2018 - 23:07
  • Gazete

Perşembe günü en çok izlenen yapım oldu

Bir Zamanlar Çukurova zirveyi sevdi
Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, zirveye demir attı. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan dizi, en çok izlenen yapım oldu.
Dizi, Tüm Kişilerde %10,21 izlenme oranı ve %26,94 izlenme payı, AB'de %9,15 izlenme oranı ve %24,17 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,71 izlenme oranı ve %25,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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