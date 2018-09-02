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Turkish melek

, moda dünyasının en prestijli unvanlarından biri olan ‘Victoria’s Secret meleği’ olmaya çok yakın… Güzel oyuncu, önceki gün ’taki seçmelere katıldı. 2014 Türkiye 2. Güzeli, elemeleri geçtiği takdirde ilk Türk Victoria’s Secret meleği olacak

Turkish melek
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, göğsümüzü kabarttı. Geçtiğimiz yaz oyunculuk eğitimi için gittiği Los Angelas'ta dünyanın en büyük ajanslarından Elite Ajans ile çalışmaya başlayan Deniz, kariyerinde çok önemli bir adım attı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 'de dünyanın en büyük moda şovu Victoria's Secret'ın seçmelerine katıldı. Yüzlerce adayı geride bırakan Deniz'in de aralarında bulunduğu çok az sayıdaki model, New York'ta cast direktörüyle görüştü.

GÖRÜŞME 30 SANİYE
Sadece 30 saniye süren görüşmede melek olmak için gereken şartların kendilerinde olup olmadığını ispatlaması gereken adayların katıldığı seçmelere New York basını gösterdi. Bugüne kadar Victoria's Secret'ın seçmelerine katılan ilk Türk olan 2014 Turkey 2. güzeli Deniz, güzelliğiyle övgüleri topladı.



DENİZ'İ HEYECAN SARDI
Oyuncu, değerlendirme neticesinde olumlu sonuç aldığında yılbaşı gecesi yayınlanan 'Victoria's Secret Moda Şovu' defilesinde dünyaca ünlü modellerle yürüyecek ilk Türk olacak. Deniz "Bu fırsatı yakalarsam yurt dışında oyunculuğa adım atmam hızlanacak. Bu yüzden çok heyecanlıyım" diyerek de duygularını dile getirdi.

​VICTORIA'S SECRET MELEĞİ OLMANIN KURALLARI
Dünyanın en büyük moda şovunda melek olarak podyumda salınmak isteyen modellerin 18-30 yaşında ve boylarının da en az 1 metre 76 santimetre olması gerekiyor. Melek adayının adının hiçbir skandala karışmamış olması da en önemli kuralların başında geliyor. Akıcı şekilde İngilizce de konuşması istenen meleğin vücudunda dövme olmaması da gerekiyor.



ABD basını 'e büyük ilgi gösterdi.
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