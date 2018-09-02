Kırmızı halı sürprizi

75. Venedik Film Festivali Ay'daki İlk İnsan ile dün gösterime başladı. Göz kamaştıran kırmızı halıda Irina Shayk gündem oldu. Herkes Oscar ödüllü eşi Bradley Cooper'la kırmızı halıda yürümesini beklerken o Donatella Versace ile el ele poz vermeyi tercih etti.
Versace'ın çok özel bir elbisesini giyen Irina Shayk, "Venedik'te olmak büyük bir onur. Uzun yıllardır Donatelle Versace ile bir proje istiyorduk. O projeyi de bugün burada başlattık. Ne olduğu konusunda biraz daha beklemeniz gerekiyor" dedi. Donatella Versace ise, Shayk'ın enerjisine hayran olduğunu söyledi.
KAHKAHALI YÜRÜYÜŞ
Irina Shayk'ın yürüyüş boyunca çok mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.
Versace'ın çok özel bir elbisesini giyen Irina Shayk, "Venedik'te olmak büyük bir onur. Uzun yıllardır Donatelle Versace ile bir proje istiyorduk. O projeyi de bugün burada başlattık. Ne olduğu konusunda biraz daha beklemeniz gerekiyor" dedi. Donatella Versace ise, Shayk'ın enerjisine hayran olduğunu söyledi.
KAHKAHALI YÜRÜYÜŞ
Irina Shayk'ın yürüyüş boyunca çok mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.
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