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Kırmızı halı sürprizi

Kırmızı halı sürprizi
75. Venedik Film Festivali Ay'daki ile dün gösterime başladı. Göz kamaştıran kırmızı halıda gündem oldu. Herkes Oscar ödüllü eşi 'la kırmızı halıda yürümesini beklerken o ile el ele poz vermeyi tercih etti.



Versace'ın çok özel bir elbisesini giyen Irina Shayk, "Venedik'te olmak büyük bir onur. Uzun yıllardır Donatelle Versace ile bir proje istiyorduk. O projeyi de bugün burada başlattık. Ne olduğu konusunda biraz daha beklemeniz gerekiyor" dedi. Donatella Versace ise, Shayk'ın enerjisine hayran olduğunu söyledi.

KAHKAHALI YÜRÜYÜŞ
Irina Shayk'ın boyunca çok mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.


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