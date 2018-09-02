Kardeşler sporda Hakan Boğaz’da

korumak için bulduğu her fırsatta soluğu spor salonunda alanküçük kardeşide kendine benzetti. İki kardeş, önceki gün özel hoca eşliğinde antrenman yapıp form tuttu.İkilininspor yaptığı saatlerde ortanca kardeşise lüks teknesinde Boğaz havası alıyordu. Hacı ile Kerim, antrenmandan hocaları Dila Ulaş ile yaptıkları paylaşımla daböyle selam çaktı.