Kardeşler sporda Hakan Boğaz’da

Formunu korumak için bulduğu her fırsatta soluğu spor salonunda alan Hacı Sabancı, küçük kardeşi Kerim'i de kendine benzetti. İki kardeş, önceki gün özel hoca eşliğinde antrenman yapıp form tuttu.
İkilinin spor yaptığı saatlerde ortanca kardeş Hakan Sabancı ise lüks teknesinde Boğaz havası alıyordu. Hacı ile Kerim, antrenmandan hocaları Dila Ulaş ile yaptıkları paylaşımla da Hakan'a böyle selam çaktı.
İkilinin spor yaptığı saatlerde ortanca kardeş Hakan Sabancı ise lüks teknesinde Boğaz havası alıyordu. Hacı ile Kerim, antrenmandan hocaları Dila Ulaş ile yaptıkları paylaşımla da Hakan'a böyle selam çaktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.