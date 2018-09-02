Kaleyi kuşattılar!

Beşiktaş'ın yeni transferi Alman kaleci Loris Karius, kısa sürede Türk taraftarların gönlüne girdi. Fiziksel görüntüsüyle genç kızların Kıvanç Tatlıtuğ'a benzettiği ünlü kaleci, önceki gün alışveriş için gittiği Zorlu AVM'de sevgi seliyle karşılandı. Yakışıklı kaleciye yoğun ilgi gösteren futbol severler, Karius'u görünce çığlıklara boğuldu.
AVM'deki vatandaşlar, Loris Karius'la fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Karizmasıyla bakışları üzerine çeken Alman yıldız, etrafını saranların fotoğraf isteklerini kırmayıp herkese vakit ayırarak mütevazılığını konuşturdu. 25 yaşındaki kalecinin alışveriş merkezinde yarattığı izdiham ise "Taraftarlar, Beşiktaş kalesini kuşattı" yorumu yaptırdı.
AVM'deki vatandaşlar, Loris Karius'la fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Karizmasıyla bakışları üzerine çeken Alman yıldız, etrafını saranların fotoğraf isteklerini kırmayıp herkese vakit ayırarak mütevazılığını konuşturdu. 25 yaşındaki kalecinin alışveriş merkezinde yarattığı izdiham ise "Taraftarlar, Beşiktaş kalesini kuşattı" yorumu yaptırdı.
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