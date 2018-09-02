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Güzide manzara

Güzide manzara
Yaz başında ailesiyle ABD'den Türkiye gelen Güzide Duran Aksoy'un tatili, tam gaz sürüyor. Kiraladıkları lüks tekneyle Ege koylarını gezen eski manken, önceki gün de mimar eşi Adnan Aksoy'a verdiği pozla manzarayı gölgede bıraktı.
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