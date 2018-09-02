Yaz başında ailesiyle ABD'den Türkiye gelen Güzide Duran Aksoy'un tatili, tam gaz sürüyor. Kiraladıkları lüks tekneyle Ege koylarını gezen eski manken, önceki gün de mimar eşi Adnan Aksoy'a verdiği pozla manzarayı gölgede bıraktı.
Güzide manzara
Etiketler: Türkiye , Güzide Duran
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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