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Gülen çift

Gülen çift
Başakşehirli kaleci Volkan Babacan, maçlardan bulduğu ilk fırsatta eşi Hilal Özdemir'i Ege'ye kaçırdı. Önceki gün deniz kenarında selfie yapan ikilinin mutluluğu yüzlerine yansımıştı.

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