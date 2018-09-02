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tuttu

Form tuttu
Çeşme'de tatil yapan Asuman Dabak, fiziğiyle gençlere taş çıkardı. İncecik görüntüsüyle plajdakilerin takdirini toplayan 48 yaşındaki oyuncu, önceki gün de yüzerek tuttu. Dabak'ı görenler "Yıllar ona uğramıyor galiba" esprisi yaptı.
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