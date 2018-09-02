Çeşme'de tatil yapan Asuman Dabak, fiziğiyle gençlere taş çıkardı. İncecik görüntüsüyle plajdakilerin takdirini toplayan 48 yaşındaki oyuncu, önceki gün de yüzerek form tuttu. Dabak'ı görenler "Yıllar ona uğramıyor galiba" esprisi yaptı.
Form tuttu
Etiketler: form , Asuman Dabak
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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