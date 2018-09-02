Fas Kralı Muhammed El Sadis Bin El Hasan, Dubai'deki Nusret'i ziyaret etti. Nusret'in sahibi Nusret Gökçe ile tanışan Kral, etlere hayran kaldığını söyledi. Gökçe de, "Kral'la tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.
En kral tanışma
Etiketler: Nusret Gökçe , El Hasan , fas kral muhammed el sadis
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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