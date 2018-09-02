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En kral tanışma

En kral tanışma
Fas Kralı Muhammed El Sadis Bin , Dubai'deki Nusret'i ziyaret etti. Nusret'in sahibi ile tanışan Kral, etlere hayran kaldığını söyledi. Gökçe de, "Kral'la tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.
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