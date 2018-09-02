Şarkıcı Gülben Ergen, sonbahar gelmesine rağmen sıcakların hala sürdüğü Bodrum'da denize girdi. Oğullarıyla okullar açılmadan bol bol stres atan Ergen, önceki gün de son yılların trendi olan flamingo şeklindeki deniz yatağında keyif yaptı.
Denizde son günler
Etiketler: denize , Bodrum , Gülben Ergen
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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