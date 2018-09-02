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Denizde son günler

Denizde son günler
Şarkıcı Gülben Ergen, sonbahar gelmesine rağmen sıcakların hala sürdüğü Bodrum'da girdi. Oğullarıyla okullar açılmadan bol bol stres atan Ergen, önceki gün de son yılların trendi olan flamingo şeklindeki deniz yatağında keyif yaptı.
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