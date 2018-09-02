Yaz boyunca Bodrum'daki Swarovski taşlarla kaplı kıyafetleriyle adından söz ettiren Süreyya Yalçın, çılgın tarzını ABD'deki müzik festivali Burning Man'e de taşıdı. Sosyetik ikoncan, 25 Ağustos'ta başlayan ve 3 Eylül'de son bulacak festival için aylar öncesinden modacılarını seferber etti. Aralarında Tolga Çam'ın da olduğu çok sayıda tasarımcıya festivalin ruhuna uygun kostümler hazırlatan Yalçın, 10 günlük etkinlik için kesenin ağzını açtı. Sadece bilet için 10 bin dolar (65 bin lira) ödeyen ikoncan, kostümleri için de bonkör davrandı. Yalçın, festival için 15 farklı kostüm hazırlattı.
Burning 'Can'!
İkoncan Süreyya Yalçın, ABD’deki müzik festivali Burning Man’de kostümleriyle olay oldu. 10 günlük festival için tasarımcılarına 15 kostüm hazırlatan Yalçın’ın cebinden 50 bin dolar çıktı. Yalçın, uçuk kaçık kıyafetleriyle Nevada Çölü’nde ikoncan fırtınası estirdi
Yaz boyunca Bodrum'daki Swarovski taşlarla kaplı kıyafetleriyle adından söz ettiren Süreyya Yalçın, çılgın tarzını ABD'deki müzik festivali Burning Man'e de taşıdı. Sosyetik ikoncan, 25 Ağustos'ta başlayan ve 3 Eylül'de son bulacak festival için aylar öncesinden modacılarını seferber etti. Aralarında Tolga Çam'ın da olduğu çok sayıda tasarımcıya festivalin ruhuna uygun kostümler hazırlatan Yalçın, 10 günlük etkinlik için kesenin ağzını açtı. Sadece bilet için 10 bin dolar (65 bin lira) ödeyen ikoncan, kostümleri için de bonkör davrandı. Yalçın, festival için 15 farklı kostüm hazırlattı.
Etiketler: Bodrum , BURNING MAN , Martha Graeff , Süreyya Yalçın
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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