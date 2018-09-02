Burning 'Can'!

boyuncataşlarla kaplı kıyafetleriyle adından söz ettirençılgın tarzınımüzik festivalide taşıdı. Sosyetik ikoncan, 25 Ağustos'ta başlayan ve 3 Eylül'de son bulacak festival için aylar öncesinden modacılarını seferber etti. Aralarındada olduğu çok sayıda tasarımcıya festivalin ruhuna uygun kostümler hazırlatan Yalçın, 10 günlük etkinlik için kesenin ağzını açtı. Sadece bilet için(65 bin lira) ödeyen ikoncan, kostümleri için de bonkör davrandı. Yalçın, festival içinhazırlattı.