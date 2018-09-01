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Yap-boz ilişki

Yap-boz ilişki
Hande Yener ile Ümit Cem Şenol, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Bir aydır ayrı olan ikili, geçtiğimiz gün barıştı. Barışma, Şenol'un Hande Yener'in şarkısını paylaşmasıyla ortaya çıktı.


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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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