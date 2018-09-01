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Vampir Bürsin
Yakışıklı oyuncu Kerem , korkuttu. 'Yaşamayanlar' adlı dizide Vampir Dmitry'i canlandıran Bürsin'in sivri dişleriyle verdiği pozlar, sosyal medyaya damga vurdu.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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