Vampir Bürsin

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oyuncu Kerem Bürsin
, korkuttu. 'Yaşamayanlar'
adlı dizide Vampir Dmitry'i
canlandıran Bürsin'in
sivri
dişleriyle verdiği
pozlar, sosyal
medyaya damga
vurdu.
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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