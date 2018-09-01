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bey çok yoğun!

Uzay bey çok yoğun!
Güzel sunucu Çağla Şıkel, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Şıkel ve büyük oğlu Kuzey, objektife poz verdiği sırada, Uzay ise oyuncak telefonuyla oynuyordu. Her zaman objektifler önünde şov yapan minik Uzay'ın telefonla konuşuyormuş gibi yapması güldürdü.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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