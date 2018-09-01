Güzel sunucu Çağla Şıkel, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Şıkel ve büyük oğlu Kuzey, objektife poz verdiği sırada, Uzay ise oyuncak telefonuyla oynuyordu. Her zaman objektifler önünde şov yapan minik Uzay'ın telefonla konuşuyormuş gibi yapması güldürdü.
Uzay bey çok yoğun!
Etiketler: AVM , uzay , Çağla Şikel
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.