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gitsin

Salla gitsin
Renkli kişiliğiyle bilinen İrem Derici, önceki gün gittiği Alaçatı'da zamanı unuttu. Bir beach'te kurulu salıncakta saatlerce nıp keyif çatan popçu, paylaştığı bu kareyle de "Tüm dertleri, kederi salla gitsin" der gibiydi…
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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