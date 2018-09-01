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kişiliğiyle bilinen İrem Derici,
önceki gün gittiği Alaçatı'da
zamanı unuttu.
Bir beach'te
kurulu salıncakta
saatlerce salla
nıp
keyif çatan popçu,
paylaştığı bu
kareyle de "Tüm dertleri, kederi salla gitsin"
der
gibiydi…
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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