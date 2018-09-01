Patron çamaşırcı

Akkaya'dan ilginç itiraf…geçtiğimiz gün ev işlerinde başarısız olduğunu söyledi.çamaşırları bile tekstilci aşkıyıkadığını dile getirdi., bu açıklamasıyla şaşırttı. Ünlü tekstilciyle bir yıldır aşk yaşayan Akkaya, kızımutluluğu için de evlenmeyi düşünmediğini ifade etti.