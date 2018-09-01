Patron çamaşırcı

Deniz Akkaya'dan ilginç itiraf… Akkaya, geçtiğimiz gün ev işlerinde başarısız olduğunu söyledi. 40 yaşındaki Akkaya, çamaşırları bile tekstilci aşkı Gökmen Şeynova'nın yıkadığını dile getirdi.
Sunucu, bu açıklamasıyla şaşırttı. Ünlü tekstilciyle bir yıldır aşk yaşayan Akkaya, kızı Ayşe'nin mutluluğu için de evlenmeyi düşünmediğini ifade etti.
Sunucu, bu açıklamasıyla şaşırttı. Ünlü tekstilciyle bir yıldır aşk yaşayan Akkaya, kızı Ayşe'nin mutluluğu için de evlenmeyi düşünmediğini ifade etti.
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