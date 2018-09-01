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a hazırlık

Dalışa hazırlık
Rol aldığı dizi nedeniyle bu yaz tatil yapamayan Demet Özdemir, önceki gün bulduğu ilk fırsatta soluğu Antalya'da aldı. Yakın dostlarıyla birlikte Kaş'a giden oyuncu, yaparak stres attı. Meslektaşı Seçkin Özdemir'le 2 aydır aşk yaşayan oyuncu, dalış öncesi bu kareyi paylaşarak mutluluğunu sergiledi.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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