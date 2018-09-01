Rol aldığı dizi nedeniyle bu yaz tatil yapamayan Demet Özdemir, önceki gün bulduğu ilk fırsatta soluğu Antalya'da aldı. Yakın dostlarıyla birlikte Kaş'a giden oyuncu, dalış yaparak stres attı. Meslektaşı Seçkin Özdemir'le 2 aydır aşk yaşayan oyuncu, dalış öncesi bu kareyi paylaşarak mutluluğunu sergiledi.
Dalışa hazırlık
Etiketler: Antalya , dalış , seçkin özdemir , Demet Özdemir
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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