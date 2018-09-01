Charlie’nin meleği

Kendi gibi oyuncu Kenan Acar'la yaklaşık 1 yıllık aşkını Haziran'da bitiren Serenay Aktaş, hızlı çıktı. Geçtiğimiz yıl Alman model Rob Mark ile aşk yaşayan güzel oyuncu, mutluluğu yine yurt dışında buldu. 24 yaşındaki oyuncu, gönlünü Fransız model Charly Poirier'e kaptırdı. İkilinin aşkı, geçtiğimiz gün instagram'da yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı. Güzel oyuncu, İstanbul'a gelen yeni aşkına şehri gezdirdi.







AŞKA FRANSIZ KALMADI

Boğaz manzaralı bir mekanda yemek yiyen ikili, romantik gecede çektikleri video ve fotoğrafları paylaştı. Çiftin takipçileri ise "Serenay, bu gidişle yurt dışına gelin gidecek" demekten kendini alamadı. Fransız modelin adının 'Charly' olması ise "Charie'nin meleği Serenay" esprisi yaptırdı. Aktaş, önceki gün de "Aşkı tüm kalbinle aradığında yankı ve yansımalarını tüm evrende fark etmeye başlarsın" sözünü paylaşıp adeta ilişkiyi itiraf etti.



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