Yol Durumu
  1. Tatil neşesi
  2. Meydan okudu

Charlie’nin meleği

, aşkta yine rotasını na çevirdi. Geçtiğimiz yıl Alman bir modelle kısa süreli aşk yaşayan güzel oyuncu, şimdi de gönlünü Fransız model ’e kaptırdı. Geçtiğimiz gün ’da buluşan ikili, romantik anlar yaşadı

Charlie’nin meleği

Kendi gibi oyuncu Kenan Acar'la yaklaşık 1 yıllık aşkını Haziran'da bitiren Serenay Aktaş, hızlı çıktı. Geçtiğimiz yıl Alman model Rob Mark ile aşk yaşayan güzel oyuncu, mutluluğu yine nda buldu. 24 yaşındaki oyuncu, gönlünü Fransız model Charly Poirier'e kaptırdı. İkilinin aşkı, geçtiğimiz gün instagram'da yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı. Güzel oyuncu, İstanbul'a gelen yeni aşkına şehri gezdirdi.



AŞKA FRANSIZ KALMADI
Boğaz manzaralı bir mekanda yemek yiyen ikili, romantik gecede çektikleri video ve fotoğrafları paylaştı. Çiftin takipçileri ise "Serenay, bu gidişle yurt dışına gelin gidecek" demekten kendini alamadı. Fransız modelin adının 'Charly' olması ise "Charie'nin meleği Serenay" esprisi yaptırdı. Aktaş, önceki gün de "Aşkı tüm kalbinle aradığında yankı ve yansımalarını tüm evrende fark etmeye başlarsın" sözünü paylaşıp adeta ilişkiyi itiraf etti.

TAKVİM ÖZEL

Etiketler: , , ,
  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar