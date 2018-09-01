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kahkahalar

Bayan kahkahalar
Merhum işletmeci Mehmet Tuna'nın kızı Melda Tuna, yazın son günlerini Bodrum'da geçiriyor. Sosyetik güzel, önceki gün de dostlarıyla Maçakızı'nda buluştu.

Arkadaşlarıyla sohbet eden Melda Tuna, bol kahkahalı anları instagram'da paylaştı. Tuna'nın bu görüntüsü akıllara 'Bayan kahkaha' lakaplı Saba Tümer'i getirdi.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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