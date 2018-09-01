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hatırası

Bali hatırası
Manken 'ın Bali'den dönmeye niyeti yok. 2 haftadır Endonezya'nın egzotik adasında tatil yapan Soydan, önceki gün şehir turuna çıktı. Ünlü model li bir işçiyle de böyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel manken, bu kareyi de instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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