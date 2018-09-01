Manken Didem Soydan'ın Bali'den dönmeye niyeti yok. 2 haftadır Endonezya'nın egzotik adasında tatil yapan Soydan, önceki gün şehir turuna çıktı. Ünlü model Balili bir işçiyle de böyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel manken, bu kareyi de instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
Bali hatırası
Etiketler: Endonezya , Bali , Didem Soydan
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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