Alaçatı operasyonu

Cemiyet dünyasının çevreci isimlerinden Şebnem ile eşi Celal Çapa, kızları Ceylan Çapa'ya da örnek oldu. Sosyetik güzel, önceki gün annesi ile babası gibi Ege kıyılarındaki çöpleri tek tek topladı.



Genç kız, bir grup gönüllü vatandaşla Çeşme'deki Ilıca Plajı'nda çöpleri toplayıp çevre temizliğine katkı sağladı. Bu hareketiyle alkışları toplayan Çapa, yüzü gibi gönlünün de güzelliğini kanıtladı.