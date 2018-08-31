'Şahan'esiniz!

Örnek çift Şahan Gökbakar ile eşi Selin Gökbakar, kalplerinin güzelliğini yine kanıtladı. Geçtiğimiz yıllarda Van'daki çocuklara mont ve kışlık kıyafet gönderen ikili, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde de kolları sıvadı. Gökbakar çifti, 50 çocuğun bir yıllık eğitim masraflarını üstlendi.
Her yaş grubundan başarılı öğrencilere burs desteğinde bulunan ünlü çiftin yurt dışında sinema ve televizyon eğitimi almak isteyen 10 gencin de eğitim masraflarını karşılayacağı öğrenildi. Yardımseverliğiyle bilinen ikili, maddi durumu yetersiz başarılı öğrencilere destek vererek alkışları bir kez daha hak etti.
ALKIŞLIK HAREKET
Gökbakar çifti ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki öğrencilerin bir yıllık eğitimine katkı sağladı.
TAKVİM ÖZEL - AYDIN HAMZA
Her yaş grubundan başarılı öğrencilere burs desteğinde bulunan ünlü çiftin yurt dışında sinema ve televizyon eğitimi almak isteyen 10 gencin de eğitim masraflarını karşılayacağı öğrenildi. Yardımseverliğiyle bilinen ikili, maddi durumu yetersiz başarılı öğrencilere destek vererek alkışları bir kez daha hak etti.
ALKIŞLIK HAREKET
Gökbakar çifti ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki öğrencilerin bir yıllık eğitimine katkı sağladı.
TAKVİM ÖZEL - AYDIN HAMZA
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