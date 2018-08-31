'Şahan'esiniz!

çiftile eşikalpleriningüzelliğini yine kanıtladı.Geçtiğimiz yıllardaçocuklara mont ve kışlıkkıyafet gönderen ikili, yenieğitim-öğretim yılı öncesindede kolları sıvadı. Gökbakarçifti,bir yıllıkeğitim masraflarını üstlendi.yaş grubundan başarılıöğrencilere burs desteğindebulunan ünlü çiftin yurt dışındasinema ve televizyon eğitimialmak isteyenYardımseverliğiyle bilinen ikili,maddi durumu yetersiz başarılıöğrencilere destek vererekalkışları bir kez daha hak etti.Gökbakar çifti ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki öğrencilerin bir yıllık eğitimine katkı sağladı.