Yol Durumu
  1. Murat sendromu
  2. Deniz-kum Ezgi

sefası

Mangal sefası
Gezginci güzel Dilara Öztunç, hamarat çıktı. Bütün yaz aşkı Umut Kızıltan'la Ege'nin tadını çıkaran oyuncu, geçtiğimiz gün İstanbul'a döndü. Öztunç, önceki gün de ailesine mangal ziyafeti çekti. Güzel oyuncu, mangal başında çekilen karelerini paylaşarak mutfakta hünerli olduğunu kanıtladı.



Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar