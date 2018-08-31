Gezginci güzel Dilara Öztunç, hamarat çıktı. Bütün yaz aşkı Umut Kızıltan'la Ege'nin tadını çıkaran oyuncu, geçtiğimiz gün İstanbul'a döndü. Öztunç, önceki gün de ailesine mangal ziyafeti çekti. Güzel oyuncu, mangal başında çekilen karelerini paylaşarak mutfakta hünerli olduğunu kanıtladı.
Mangal sefası
Etiketler: mangal , İstanbul , Dilara Öztunç
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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