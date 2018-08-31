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melek gördü

İtalya melek gördü
Victoria's Secret'ın Brezilyalı modeli Izabel Goulart, önceki gün başlayan ve bu yıl 75'incisi düzenlenen Venedik Uluslararası Film Festivali için soluğu şehirde aldı. Her zamanki güzelliğiyle İtalya'yı yakıp geçen Brezilyalı model, otelinin balkonundan paylaştığı bu kareyle de göz kamaştırdı. 33 yaşındaki İzabel Goulart, bir kot ve bluzla sergilediği şıklıkla adeta güzelliğin kitabını da baştan yazdı...
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