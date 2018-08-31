Victoria's Secret'ın Brezilyalı modeli Izabel Goulart, önceki gün başlayan ve bu yıl 75'incisi düzenlenen Venedik Uluslararası Film Festivali için soluğu şehirde aldı. Her zamanki güzelliğiyle İtalya'yı yakıp geçen Brezilyalı model, otelinin balkonundan paylaştığı bu kareyle de göz kamaştırdı. 33 yaşındaki İzabel Goulart, bir kot ve bluzla sergilediği şıklıkla adeta güzelliğin kitabını da baştan yazdı...
İtalya melek gördü
Etiketler: victoria secret , İtalya
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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