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Havalı Türk

Havalı Türk
İngiltere'ye gittiği ilk yıllarda garsonluk yapan Funda Önal'ın hayatı, geçtiğimiz yıl ülkenin en zengin iş adamlarından Scott Sullivan'la evlenince değişti. İngiliz milyonerden bir de çocuğu olan Türk manken, önceki gün eşine ait özel jetle İngiltere'den İbiza'ya gitti. 'ın bu havalı tatili, "Türk güzelin peri masalı tam gaz sürüyor" dedirtti.
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