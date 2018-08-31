Yol Durumu
  1. Lahmacun out biber dolması in
  2. Havalı Türk

hatıra

Efsane hatıra
Geçtiğimiz gün Antalya'ya gelen Jean Claude Van Damme, önceki gün ABD'ye döndü. aktör, dönerken Türk hayranları ve hosteslerle bol bol selfie çekti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar