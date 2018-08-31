Yol Durumu
  1. Mangal sefası
  2. Kardeş nispeti

Deniz-kum Ezgi

Deniz-kum Ezgi
Oyuncu Müjde Uzman ile yakın dostu sunucu Ezgi Avcı, yazın son günlerini Çeşme'de geçiriyor. Önceki gün de plajda eğlenen ikiliden Uzman, Avcı'yla bu pozunu paylaşıp altına "Deniz, kum, Ezgi" diye yazdı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar