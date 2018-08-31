Oyuncu Müjde Uzman ile yakın dostu sunucu Ezgi Avcı, yazın son günlerini Çeşme'de geçiriyor. Önceki gün de plajda eğlenen ikiliden Uzman, Avcı'yla bu pozunu paylaşıp altına "Deniz, kum, Ezgi" diye yazdı.