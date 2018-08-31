Başarılı popçu Bengü ile armatör Selim Selimoğlu, önceki akşam Raffles İstanbul'daki düğünle dünyaevine girdi. İkilinin düğünü ünlü akınına uğradı. 600 seçkin davetlinin hazır bulunduğu törene Çağla Şıkel, son anda yetişti. Hızla düğünün yapıldığı otele giriş yapan model, bir arkadaşının doğumundan geldiğini söyledi.
Bengü’nün ebesi
Çağla Şıkel, Bengü ile Selim Selimoğlu’nun düğününe hastaneden çıkıp yetişti. Bir arkadaşının doğumuna giren Şıkel ‘İleride Bengü’nün de ebesi olacağım’ diyerek ikiliden bebek müjdesi beklediğini söyledi
Başarılı popçu Bengü ile armatör Selim Selimoğlu, önceki akşam Raffles İstanbul'daki düğünle dünyaevine girdi. İkilinin düğünü ünlü akınına uğradı. 600 seçkin davetlinin hazır bulunduğu törene Çağla Şıkel, son anda yetişti. Hızla düğünün yapıldığı otele giriş yapan model, bir arkadaşının doğumundan geldiğini söyledi.
Etiketler: Ali Özbir , Esra Erol , İleride Bengü , Selim Selimoğlu , serdar ortaç , Raffles İstanbul , Çağla Şikel , Murat Yıldırım
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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