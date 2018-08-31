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Bengü’nün ebesi

Çağla Şıkel, Bengü ile ’nun düğününe hastaneden çıkıp yetişti. Bir arkadaşının doğumuna giren Şıkel ‘’nün de ebesi olacağım’ diyerek ikiliden bebek müjdesi beklediğini söyledi



Başarılı popçu Bengü ile armatör Selim Selimoğlu, önceki akşam Raffles İstanbul'daki düğünle dünyaevine girdi. İkilinin düğünü ünlü akınına uğradı. 600 seçkin davetlinin hazır bulunduğu törene Çağla Şıkel, son anda yetişti. Hızla düğünün yapıldığı otele giriş yapan model, bir arkadaşının doğumundan geldiğini söyledi.
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