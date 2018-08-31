53’lük delikanlı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, önceki gün Bebek'teydi. 53 yaşındaki işadamı, bir arkadaşıyla Lucca'da yemek yedi.
Yıllardır yoga yapan ve geçtiğimiz günlerde de profesyonel olarak eğitmenliğe başlayan işadamının sağlıklı yiyecekler tercih etmesi dikkat çekti.
Aydın HAMZA
Yıllardır yoga yapan ve geçtiğimiz günlerde de profesyonel olarak eğitmenliğe başlayan işadamının sağlıklı yiyecekler tercih etmesi dikkat çekti.
Aydın HAMZA
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