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bir hamilelik
geçirmek
isteyen Azra Akın,
çareyi
doğada buldu. 6 aylık hamile
olan Akın,
önceki gün eşi Atakan Koru'nun
memleketi Tekirdağ
'a
gidip oksijen
depoladı.
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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