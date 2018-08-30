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depoladı

Oksijen depoladı
Stressiz bir hamilelik geçirmek isteyen Azra Akın, çareyi doğada buldu. 6 aylık hamile olan Akın, önceki gün eşi Atakan Koru'nun memleketi 'a gidip depoladı.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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