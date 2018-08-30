Bodrum'daki taşlı kombinleriyle sınırları zorlayan Süreyya Yalçın, önceki gün gittiği ABD'deki Burning Man Festivali'nde çıtayı iyice yükseltti.
Yalçın, Nevada'daki festivalde Swarovski taşlarla süslü kurukafa maskesi taktı. İkoncan, Türk bayrağıyla verdiği poza da "Asaletimizi her yere taşıdık" notu düştü.
Yalçın, Nevada'daki festivalde Swarovski taşlarla süslü kurukafa maskesi taktı. İkoncan, Türk bayrağıyla verdiği poza da "Asaletimizi her yere taşıdık" notu düştü.
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