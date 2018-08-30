Bodrumlu patron

İtalyan futbol takımı Juventus'un Başkanı ve Fiat'ın patronu Andrea Agnelli, ülkemizi mesken tuttu. Haziran'da Bodrum'da tatil yapan Agnelli ile şu sıralar 3. çocuğuna hamile olan Türk sevgilisi Deniz Akalın, önceki gün de Yalıkavak'taki Moon Beach'teydi. Ailesinin 100 milyar dolarlık serveti olan ünlü yöneticinin Türkbükü'ndeki sosyetik beach'ler yerine daha mütevazı bir yeri seçmesi ise dikkat çekti. 2 bin liralık locada keyif süren Andrea Agnelli ile Deniz Akalın, gün boyu mütevazı görüntüler sergiledi.
ÇOCUKLARININ ÜZERİNE TİTRİYOR
İki ay arayla Bodrum'a gelen Andrea Agnelli, "Yabancı damat, Türkiye aşığı olup çıktı" dedirtti. Agnelli, Türk sevgilisi Akalın yüzerken çocuklarıyla kıyıda oyunlar oynadı. Bu arada çiftin, doğum sonrası nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
ÇOCUKLARININ ÜZERİNE TİTRİYOR
İki ay arayla Bodrum'a gelen Andrea Agnelli, "Yabancı damat, Türkiye aşığı olup çıktı" dedirtti. Agnelli, Türk sevgilisi Akalın yüzerken çocuklarıyla kıyıda oyunlar oynadı. Bu arada çiftin, doğum sonrası nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
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