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lu patron

İki ay önce ülkemizde tatil yapan ile , önceki gün yine ’daydı. Ünlü çift, çocuklarıyla ülkemizin keyfini sürdü

Bodrumlu patron
İtalyan futbol takımı Juventus'un Başkanı ve Fiat'ın patronu Andrea Agnelli, ülkemizi mesken tuttu. Haziran'da Bodrum'da tatil yapan Agnelli ile şu sıralar 3. çocuğuna hamile olan Türk sevgilisi Deniz Akalın, önceki gün de Yalıkavak'taki Moon Beach'teydi. Ailesinin 100 milyar dolarlık serveti olan ünlü yöneticinin Türkbükü'ndeki sosyetik beach'ler yerine daha mütevazı bir yeri seçmesi ise dikkat çekti. 2 bin liralık locada keyif süren ile , gün boyu mütevazı görüntüler sergiledi.




ÇOCUKLARININ ÜZERİNE TİTRİYOR
İki ay arayla 'a gelen Andrea Agnelli, "Yabancı damat, Türkiye aşığı olup çıktı" dedirtti. Agnelli, si Akalın yüzerken çocuklarıyla kıyıda oyunlar oynadı. Bu arada çiftin, doğum sonrası nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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