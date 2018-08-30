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84’lük Armani tatile doymadı

84’lük Armani tatile doymadı
'nın Formentera Adası'nda tatil yapan moda dünyasının ünlü ismi Giorgio Armani, önceki günkü görüntüsüyle yılların acımasızlığını gözler önüne serdi. Tekne turu yaparken objektife yansıyan 84 yaşındaki moda efsanesinin sarkmış kolları, göbeği ve göğüsleri dikkat çekti.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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