Öğlen keyfi

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mimar Eren Talu
ve eşi Serap Hanım,
geçtiğimiz
gün Kanyon'daydı. Talu
çifti, Escale
Restoran'da baş başa öğle yemeği
yedi. İkili, yemek sırasında
da
objektife böyle keyifli
poz verdi.
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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