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değil en doğal hali

Katalog değil en doğal hali
Victoria's ​Secret'ın en gözde meleklerinden Sara Sampaio, önceki gün tatil yaptığı Kosta Rika'dan bu kareyi paylaştı. 27 yaşındaki Portekizli model, denizden çıktıktan sonra paylaştığı sıfır makyajlı bu görüntüsüyle bile çekiminden fırlamış gibiydi.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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