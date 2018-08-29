Victoria's Secret'ın en gözde meleklerinden Sara Sampaio, önceki gün tatil yaptığı Kosta Rika'dan bu kareyi paylaştı. 27 yaşındaki Portekizli model, denizden çıktıktan sonra paylaştığı sıfır makyajlı bu görüntüsüyle bile katalog çekiminden fırlamış gibiydi.
Katalog değil en doğal hali
Etiketler: katalog
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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