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İş hayatına bulaşık arası

İş hayatına bulaşık arası
Başarılı işkadını Leyla Alaton, geçtiğimiz gün oğlu Efe Eros Günyeli'nin yanına ABD'ye gitti. Sosyetik işkadını, oğlunun bulaşıklarını yıkadı. , bu kareye de "Yaşamdaki en zevkli meslek olmakla birlikte, yaparak öğrenilen tek meslek, annelik" diye yazdı.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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