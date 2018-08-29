Başarılı işkadını Leyla Alaton, geçtiğimiz gün oğlu Efe Eros Günyeli'nin yanına ABD'ye gitti. Sosyetik işkadını, oğlunun bulaşıklarını yıkadı. Leyla Alaton, bu kareye de "Yaşamdaki en zevkli meslek olmakla birlikte, yaparak öğrenilen tek meslek, annelik" diye yazdı.
İş hayatına bulaşık arası
Etiketler: Leyla Alaton
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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