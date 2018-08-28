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’ya alkışlar

Rihanna’ya alkışlar
Barbadoslu yıldız Rihanna, kalbinin güzelliğini yine konuşturdu. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra tasarımcı yanı da olan 30 yaşındaki yıldız, yeni çıkardığı kozmetik ürünleriyle ilgili de yüz gülümseten bir karar aldı. , kozmetik ürünlerinin satışından elde edeceği tüm geliri Afrika ülkesi Malavi'deki çocuklar ve kadınlara harcayacak.

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