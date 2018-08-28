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İntikam tatili

İntikam tatili
Kim Kardashian tarafından 'en az heyecan uyandıran Kardashian' olarak nitelendirilen Kourtney, geçtiğimiz gün Meksika tatiline çıkmıştı. 39 yaşındaki yıldız, seksi pozlarıyla adeta ablasına meydan okur gibi...
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