İntikam tatili

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tarafından 'en az heyecan uyandıran Kardashian'
olarak
nitelendirilen Kourtney,
geçtiğimiz gün Meksika
tatiline
çıkmıştı. 39
yaşındaki
yıldız, seksi
pozlarıyla
adeta ablasına meydan okur gibi...
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