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Halka karıştı

Halka karıştı
Güzel model Özge Ulusoy, Ege'deki lüks beach'lerden çıkmayan ünlülerin aksine halkla iç içe deniz keyfi yaptı. Önceki gün Kuşadası'na giden Ulusoy, halk plajında çektiği kareyi instagram'da paylaştı. Kimsenin tanımadığı güzel model, görüntülenme korkusu olmadan sere serpe güneşlendi.



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