Doğanın çocukları

Sivrisinek ısırığı yüzünden geçtiğimiz aylarda ölümden dönen Leyla Bilginel, doğal hayattan kopamıyor. Oğlu Kayra ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta kamp yapan Bilginel, çadır tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün de kamptaki miniklerle bu pozu verip, "Doğanın çocuklarıyız" dedi.