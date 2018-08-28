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Alışveriş saati

Alışveriş saati
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Nazlı Keçili, önceki gün Akmerkez'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. 'a alışverişte arkadaşı eşlik etti. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nazlı Hanım'la arkadaşı, uzun süre kaldıkları bir mücevher mağazasında takı yaptı.
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