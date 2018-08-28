İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Nazlı Keçili, önceki gün Akmerkez'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Nazlı Hanım'a alışverişte arkadaşı eşlik etti. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nazlı Hanım'la arkadaşı, uzun süre kaldıkları bir mücevher mağazasında takı alışverişi yaptı.
Alışveriş saati
Etiketler: Nazlı Hanım , alışverişi , İstanbul
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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