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Acılı kazık

’daki ünlü bir balıkçıda, bakkalda 3 liraya satılan acılı şalgam suyu tam 45 liraya servis edildi!

Acılı kazık
Kazığın en acılı hali Bodrum'da yaşanıyor! Geçtiğimiz gün Yalıkavak'taki çok ünlü bir balıkçıda, müşteriye gönderilen hesap yine "Pes" dedirtti. Masaya 1 litrelik acılı şalgam suyu gönderen işletme sahibi, bakkalda 3 liraya satılan şalgam suyuna 45 lira yazdı. Aynı mekanda gavurdağ salata da 45 lira.
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