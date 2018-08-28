Acılı kazık

Kazığın en acılı hali Bodrum'da yaşanıyor! Geçtiğimiz gün Yalıkavak'taki çok ünlü bir balıkçıda, müşteriye gönderilen hesap yine "Pes" dedirtti. Masaya 1 litrelik acılı şalgam suyu gönderen işletme sahibi, bakkalda 3 liraya satılan şalgam suyuna 45 lira yazdı. Aynı mekanda gavurdağ salata da 45 lira.

