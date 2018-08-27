Türk gelini

ABD'nin önde gelen girişimcilerinden ve yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Ocak ayında New York'ta evlendiği eşi Louise (Vongerichten) Ulukaya ile geçtiğimiz akşam İstanbul'da düğün yaptı. Farklı kültürlerin bir araya geldiği düğünde, Ulukaya çifti yakınlarıyla İstanbul'da buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Esma Sultan Yalısı'nda başlayıp lüks bir teknedeki Boğaz turuyla devam eden törene, Ulukaya çiftinin yerli ve yabancı birçok yakın dostu katıldı. Kendilerine düğün hediyesi vermek isteyen misafirlerinden bunun yerine Food Dreams Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica eden Ulukaya çifti, toplanan bağışları vakfın bütçesine ekleyecek.
BAĞIŞ JESTI...
Bu parayla da Türkiye'den aşçılık alanında kariyer yapmak isteyen ancak profesyonel mutfak okullarına gidecek imkânı olmayan gençlerin Amerika'da eğitim almasını sağlayacak bir burs programı başlatılacak
BAĞIŞ JESTI...
Bu parayla da Türkiye'den aşçılık alanında kariyer yapmak isteyen ancak profesyonel mutfak okullarına gidecek imkânı olmayan gençlerin Amerika'da eğitim almasını sağlayacak bir burs programı başlatılacak
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