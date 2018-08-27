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Türk gelini

Ocak’ta ile evlenen Fransız gelin, geçtiğimiz akşam ’daki düğün öncesi yabancı dostlarıyla kına gecesi düzenledi

Türk gelini
ABD'nin önde gelen girişimcilerinden ve yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Ocak ayında New York'ta evlendiği eşi Louise (Vongerichten) Ulukaya ile geçtiğimiz akşam İstanbul'da düğün yaptı. Farklı kültürlerin bir araya geldiği düğünde, Ulukaya çifti yakınlarıyla 'da buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Esma Sultan Yalısı'nda başlayıp lüks bir teknedeki Boğaz turuyla devam eden törene, Ulukaya çiftinin yerli ve yabancı birçok yakın dostu katıldı. Kendilerine düğün hediyesi vermek isteyen misafirlerinden bunun yerine Food Dreams Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica eden Ulukaya çifti, toplanan bağışları vakfın bütçesine ekleyecek.




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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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