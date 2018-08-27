Ünlü işadamı Yalçın Sabancı ile yıllardır mutlu bir evliliği olan Neslihan Sabancı, Yunanistan tatilini uzattı. Ailesiyle lüks teknesinde tatil yapan Neslihan Hanım, önceki gün Pire şehri manzarasında poz verdi.
Pire hatırası
Etiketler: Yunanistan , pire , Sabancı , Neslihan
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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