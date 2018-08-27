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hatırası

Pire hatırası
Ünlü işadamı Yalçın ile yıllardır mutlu bir evliliği olan Sabancı, tatilini uzattı. Ailesiyle lüks teknesinde tatil yapan Neslihan Hanım, önceki gün şehri manzarasında poz verdi.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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