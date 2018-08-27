Hollywood dünyasının en gözde isimlerinden Hugh Jackman'in araç seçimi, şaşkınlık yarattı. Önceki gün New York'taki bir marketten çıkarken görüntülenen 49 yaşındaki ünlü yıldız, antika aracına bindi. Milyon dolarlık serveti olan Hugh Jackman'ın 1976 model Ford marka antika bir cipe binmesi, "Mütevazı star" yorumları yaptırdı.
Hugh antika aşığı çıktı
Etiketler: New York , Hugh Jackman
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.