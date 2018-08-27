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Hugh antika aşığı çıktı

Hugh antika aşığı çıktı
Hollywood dünyasının en gözde isimlerinden Hugh Jackman'in araç seçimi, şaşkınlık yarattı. Önceki gün New York'taki bir marketten çıkarken görüntülenen 49 yaşındaki ünlü yıldız, antika aracına bindi. Milyon dolarlık serveti olan 'ın 1976 model Ford marka antika bir cipe binmesi, "Mütevazı star" yorumları yaptırdı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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