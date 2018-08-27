Önceki yıllarda defalarca ülkemize gelen Jean Claude Van Damme, önceki gün soluğu yeniden Antalya'da aldı. Kemer'de kaldığı otelde coşkuyla karşılanan dünyaca ünlü Van Damme, Türk hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı ve herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.
Hollywood efsanesi Antalya’da
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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