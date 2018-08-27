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Hollywood efsanesi ’da

Hollywood efsanesi Antalya’da
Önceki yıllarda defalarca ülkemize gelen Jean Claude Van Damme, önceki gün soluğu yeniden Antalya'da aldı. Kemer'de kaldığı otelde coşkuyla karşılanan dünyaca ünlü , Türk hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı ve herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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