Rezalet duvarı

kadar gazetecilerle arasına hep mesafe koyanişi bir adım daha öteye taşıdı. Önceki akşam aşkıkonserini izleyen ünlü komedyen, hayranlarına karşı sergilediği tavırlarla şaşırttı. Sevenlerinin yoğun ilgisinden bunalanrahatsız olduğunu ima eden davranışlarını sürdürünce devreye güvenlik görevlileri girdi.Ünlü komedyenle fotoğraf çektirmek isteyen minikler, görevlilerin müdahalesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hattadiye bağıran bir çocuğu engelleyen korumalar, gözüne ışık tutarak miniğiyanından uzaklaştırdı. Yılmaz, hayranlarına sergilediği soğuk tavırlarla hayal kırıklığı yarattı. Sevenleriyle arasına etten duvar ördüren komedyendiye eleştirildi. Öte yandan komedyenin birkaç metre ilerisinde oturan rahmetlioğlu Ali Sunal ise hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak gönülleri bir kez daha fethetti.Yılmaz, fotoğraf çektirmek için yanına gelen bir çocuğa soğuk davranarak miniği hüsrana uğrattı.Konseri avukat eşi Nazlı Kurbanzade ile izleyen oyuncu Ali Sunal, 7'den 70'e tüm hayranlarıyla yakından ilgilendi. Sunal, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen minikleri kırmayarak, onları mutlu etti.