Rezalet duvarı

Bugüne kadar gazetecilerle arasına hep mesafe koyan Cem Yılmaz, işi bir adım daha öteye taşıdı. Önceki akşam aşkı Defne Samyeli ile Bodrum Antik Tiyatro'daki MFÖ konserini izleyen ünlü komedyen, hayranlarına karşı sergilediği tavırlarla şaşırttı. Sevenlerinin yoğun ilgisinden bunalan Yılmaz, rahatsız olduğunu ima eden davranışlarını sürdürünce devreye güvenlik görevlileri girdi.
HAYRANLARI ŞAŞTI!
Ünlü komedyenle fotoğraf çektirmek isteyen minikler, görevlilerin müdahalesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hatta "Cem Abi" diye bağıran bir çocuğu engelleyen korumalar, gözüne ışık tutarak miniği Yılmaz'ın yanından uzaklaştırdı. Yılmaz, hayranlarına sergilediği soğuk tavırlarla hayal kırıklığı yarattı. Sevenleriyle arasına etten duvar ördüren komedyen "Cem, nereden geldiğini unutmuş" diye eleştirildi. Öte yandan komedyenin birkaç metre ilerisinde oturan rahmetli Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak gönülleri bir kez daha fethetti.
Yılmaz, fotoğraf çektirmek için yanına gelen bir çocuğa soğuk davranarak miniği hüsrana uğrattı.
HALKI KUCAKLADI
Konseri avukat eşi Nazlı Kurbanzade ile izleyen oyuncu Ali Sunal, 7'den 70'e tüm hayranlarıyla yakından ilgilendi. Sunal, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen minikleri kırmayarak, onları mutlu etti.
HAYRANLARI ŞAŞTI!
Ünlü komedyenle fotoğraf çektirmek isteyen minikler, görevlilerin müdahalesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hatta "Cem Abi" diye bağıran bir çocuğu engelleyen korumalar, gözüne ışık tutarak miniği Yılmaz'ın yanından uzaklaştırdı. Yılmaz, hayranlarına sergilediği soğuk tavırlarla hayal kırıklığı yarattı. Sevenleriyle arasına etten duvar ördüren komedyen "Cem, nereden geldiğini unutmuş" diye eleştirildi. Öte yandan komedyenin birkaç metre ilerisinde oturan rahmetli Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak gönülleri bir kez daha fethetti.
Yılmaz, fotoğraf çektirmek için yanına gelen bir çocuğa soğuk davranarak miniği hüsrana uğrattı.
HALKI KUCAKLADI
Konseri avukat eşi Nazlı Kurbanzade ile izleyen oyuncu Ali Sunal, 7'den 70'e tüm hayranlarıyla yakından ilgilendi. Sunal, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen minikleri kırmayarak, onları mutlu etti.
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