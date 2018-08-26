Pınar’a büyük övgü

Pınar Tartan, Çin'in Shenzhen kentinde 18 Kasım akşamı düzenlenecek olan 30. Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında 70 ülke arasında Türkiye adına yarışacak. 30 Ekim'de kampa katılmak üzere Çin'e gidecek olan Tartan, "Bu organizasyonun parçası olarak ülkemi temsil edecek olmak benim için gurur kaynağı. Çin Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenen ve Çin TV'lerinden canlı yayınlanacak olan, 70 ülkeden birbirinden güzel kızların katılacağı yarışma için bir süredir çalışıyorum. Çin'e gidip mücadele etmek ve tacı Türkiye'ye getirmek için hazırım" dedi. Birçok ülkeden teklif almasına rağmen, Türkiye'de kalmayı tercih eden Pınar için İngiliz ve Amerikan dergilerinde büyük övgü vardı. 20 yaşında ve 1.83 boyundaki Tartan'ın çok özel bir fiziği ve yüzü olduğuna dikkat çekildi. Övgüler nedeniyle mutlu olan Tartan, büyük hayalleri olduğunu ve o nedenle planlı adımlar attığını ifade etti.
İNGİLİZCE BİLİYOR PİYANO ÇALIYOR
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Pınar Tartan, çok iyi iyi derecede İngilizce bilen Pınar Tartan, MISS Turkey 2017 Yarışması'nda ikinci seçilmişti. Tartan, piyano konusunda da çok başarılı.
İNGİLİZCE BİLİYOR PİYANO ÇALIYOR
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Pınar Tartan, çok iyi iyi derecede İngilizce bilen Pınar Tartan, MISS Turkey 2017 Yarışması'nda ikinci seçilmişti. Tartan, piyano konusunda da çok başarılı.
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