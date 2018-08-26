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Özür diledi

Özür diledi
Defilelere çıkarken seçici davrandığını ve hepsine çıkmadığını söyleyen Kendall Jenner, diğer modellerin "zengin aile kızı" eleştirileri üzerine özür diledi. 22 yaşındaki güzel, Twitter'dan şunları söyledi: Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm ve özür dilerim. Bunu derken; devamlı seyahat etmenin zorluğundan bahsediyordum.
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